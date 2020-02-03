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Diyarbakır’da inşaatta göçük: 2 işçi yaralandı

Diyarbakır’da bir inşaatta göçük meydana geldi. Olayda yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

20:07 -
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Diyarbakır’da inşaatta göçük: 2 işçi yaralandı

Olay, Diyarbakır Elazığ yolu üzerinde yapımına devam edilen bir plazanın inşaatında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çimento harcı döküldüğü esnada inşaat halindeki plazanın giriş bölümünde göçük meydana geldi. Bu sırada inşaatın üstünde bulunan iki işçi göçüğün altında kalarak yaralandı.

ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA KURTARILDILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatın altında kalan 2 işçi, arkadaşlarının yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. İHA

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