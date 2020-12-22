Diyarbakır’da kanlı kuyumcu soygunu

Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Caddesi üzerinde bulunan iş yerini açan kuyumcu Sinan Yoldaş, annesiyle birlikte içeri girdi. Yoldaş, altınları yerleştirmeye çalışırken içeri kar maskeli iki kişi girdi.

Hırsızlar, içeri girer girmez Sinan Yoldaş'a pompalı tüfekle ateş ederek altınları almaya çalıştı. Bu sırada Yoldaş'ın annesi, saldırganların ellerindeki silahı alıp yumruklamaya başladı. Zanlılar, altınları alamadan dükkandan kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden yaralanan Sinan Yoldaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoldaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)