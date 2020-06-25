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Diyarbakır’da korku dolu anlar! Sağlık çalışanları çatışmanın ortasında kaldı

Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis ekipleri ve aynı bölgeden bir hastayı almak için geçen 112 sağlık ekipleri çatışmanın ortasında kaldı.

07:37 -
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Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine polis ekiplerine haber verdi.

FOTO: DHA

Polis ekiplerini gören gruplardan biri olay yerinden ayrıldı. Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine geldiği sırada, ara sokaklardan ateş açıldı. Bu sırada olay yerine yakın bir adresten hasta almaya gelen 112 sağlık ekipleri de çatışmanın ortasında kaldı.

FOTO: DHA

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. Çatışmanın yaşandığı sokak polis ekiplerince giriş- çıkışlara kapatıldı. (DHA)

Diyarbakır Emniyet Haber operasyon Polis Sağlık
Son güncelleme: 07:49 25.06.2020
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