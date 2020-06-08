Diyarbakır’da mide bulandıran iddia!

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emri 5 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam 20.30 sularında Mustafa H. (60), 10 yaşındaki çocuğu elinden tutarak zorla ara sokağa götürdü.

Çocuk taciz edilirken, gelen sesler üzerine durumu güvenlik kamerasından fark eden apartman sakini Abdullah Yılmaz, hızla şahsı yakalayarak polise haber verdi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen 60 yaşındaki şahıs, güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte güvenlik güçlerine teslim edildi.

Tacize uğrayan çocuk da şoka girip olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Görgü tanığı Abdullah Yılmaz, olay anında korkup kaçan çocuğun bir an önce bulunması ve psikolojik destek görmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu:

* Dün akşam saat 20.19'da büromda oturuyordum. Yan taraftan sesler duydum, güvenlik kamerasına baktım, orada orta yaşta bir adamla küçük bir çocuğu gördüm. Adam çocuğa istismarda bulunuyordu, kısa süreli bir şok geçirdim.

* Normalde seslenseydim kaçıp giderdi, ben de kaçmasın diye hızlı bir şekilde arka tarafa gittim, orada kendisini yakaladım. Etkisiz hale getirdim, görüntülerle birlikte emniyete teslim ettim.

* Emniyet adamı aldı, ifadelerimizi aldı. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi, o görüntüler gözümün önünden gitmiyor, olayın kötü tarafı adamı yakalarken çocuk korkup kaçtı.

* Çocuk şu an ortada yok özellikle çocuğun bulunmasını istiyorum. Ne durumda nasıl bir psikolojide merak ediyorum.

Yılmaz, devlet yetkililerine seslenerek, “İstismarcılara idam getirilsin. Halk olarak ya idam getirilsin ya da halka bırakın” dedi. (İHA)