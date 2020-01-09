Diyarbakır’da vahşi cinayet! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Kayapınar ilçesi Beşyüzevler Mahallesinde, sabaha karşı işe gitmek için cadde üzerinden geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketiz yatan şahsın öldüğü tespit etti. Üzerinden Recep C. adına düzenlenmiş kimlik çıkan şahsın ağzına toprak doldurularak öldürüldüğü belirlendi. Recep C.'nin cansız bedenin bulunduğu yerin 50 metre ötesinde ise aracı bulundu.

Polis ekipleri incelemesini tamamladıktan sonra Recep C.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(İHA)