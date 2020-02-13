Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi? Diyarbakır Valiliği’nden açıklama

Ülke genelinde birçok ilde soğuk ve kar yağışlı hava devam ediyor. Diyarbakır’da da kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Valilik hava şartları nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İşte valilikten yapılan açıklamalar.

DİYARBAKIR’DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Diyarbakır’da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Diyarbakır Valiliği’nce, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “Kar yağışı ve bu gece yaşanacak don ve buzlanma tehlikesi karşısında 14 Şubat Cuma günü Diyarbakır il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır” denildi.