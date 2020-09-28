Diyarbakır’da yasağa rağmen halaylı sokak düğünü

İçişleri Bakanlığı’nca corona virüsü tedbirleri kapsamında 4 Eylül’den itibaren 81 ilde köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği, nikah töreni olarak yapılabilecek düğünler ile nikahlara da saat kısıtlaması getirildiği bildirildi.

Diyarbakır’da da kent genelinde sokak, mahalle ve köy düğünlerini yasaklandı. Yasağa rağmen kent merkezinde bir mahallede, dün akşam, çok sayıda kişinin katılımıyla sokak düğünü yapıldı.

Çoğu kişinin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı düğünde kol kola halay çekildiği kameralara yansıdı. (DHA)