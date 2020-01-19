Doğalgaz borusu patladı, alevler binayı sardı

Olay, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. İSKİ’nin Saadetdere 7. Sokak’taki yol çalışması sırasında bir iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı.

BİR KİŞİ YÜZÜNDEN YARALANDI

Patlama sırasında bir kişi yüzünden yaralanırken, doğalgaz borusundan yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıçradı. Binanın zemin katında bulunan vatandaşlar panikleyerek arka kapıdan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de doğalgaz vanasını kapattı. Binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. (İHA)