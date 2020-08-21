Doğalgaz nerede bulundu? Doğalgaz hangi bölgede çıktı?

Günlerdir konuşulan ‘müjde' konusu nihayet açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük gaz keşfinin yapıldığını söyledi. Peki, doğalgaz nerede bulundu? Doğalgaz hangi bölgeden çıktı? İşte detaylar…

DOĞALGAZ NEREDE BULUNDU?

Erdoğan, doğalgazın Karadeniz'de bulunduğunu söyledi. 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklayan Erdoğan, gaz kullanımının 2023'te olacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah’ın izniyle devamı da gelecek.”