Doğalgaz şirketi 14 aylık Mila’yı soğukta bıraktı!

Bursa’nın İznik ilçesinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Serdar Bağdatlı (37) 6 ay önce işe başladığı inşaat firması üç ay önce iflas edince işsiz kaldı.

Firmadan alacağını da tahsil edemeyen genç baba gündelik işlerde çalışmaya başladı. Ailesini kıtkanaat geçindiren Bağdatlı’nın asıl işi su ve kalorifer tesisatçılığı ancak, corona virüsü salgınının başlamasıyla tamamen işsiz kaldı.

“ŞİRKET 1,5 AY ÖNCE SAATİ SÖKTÜ”

Şirketin 1.5 ay önce doğalgaz saatini söktüğünü belirten işsiz baba Serdar Bağdatlı, şu ifadeleri kullandı:

* Bin 300 TL’lik birikmiş üç aylık doğalgaz faturamı ödeyemedim. Hastanede olduğumuz bir sırada eve gelen doğalgaz şirketi saati söküp götürmüş. Geceleri serin ve soğuk oluyor 14 aylık kızım var. Hani vatandaşın doğalgazı kesilmeyecekti” diye tepki gösterdi.

“BORÇLARIMI VE KİRAMI ÖDEYEMEDİM”

Dertli baba Serdar Bağdatlı, ocak ayında çalıştığı firmanın battığını içeride olan alacağını tahsil edemediğini ifade ederek şöyle konuştu:

* Çalıştığım iş yerinin patronu beni mağdur etti. Bu süreçte borçlarımı ödeyemedim, doğalgaz şirketi gelip saati söktü. Benim 14 aylık bir kızım var. Çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamıyorum yaklaşık üç aydır da işsizim.

* Kira borcum var. Sosyal Yardımlaşmadan üç aydır yardım alıyordum fakat bu ay onu da alamadım.

“BİN TL’LİK YARDIMDAN FAYDALANAMADIM”

* Bizim bütün derdimiz 14 aylık kızım. Ona bakabilmek ve onu sıcak tutabilmek. Bununla ilgili kaymakamlık ve valiliğe başvurdum. Bana Sosyal Yardımlaşmaya başvurmamı söylediler.

* Gittim onlar da şu an maddi destek yapamadıklarını belirttiler. 108 TL değerindeki erzak paketinin haricinde dağıtılan bin TL yardımından faydalanamadım.