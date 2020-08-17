Doğan Cüceloğlu, ‘Hatasız kul olmaz’ dedi ve kasaplardan özür diledi

Psikolog – yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, 9 Ağustos’ta sosyal medya hesabından gençlere meslek seçimleri hakkında önerilerde bulundu.

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu’nun canlı yayında, “Bazı işler şefkatli olmamayı gerektiriyor. Şefkatli bir insan şefkatli olmamayı gerektiren bir işte bulunduğu zaman mesela kasap olsa. Olmaz işte” diye örnek verdi. Doğan Cüceloğlu da eşinin sözlerine ‘Evet’ diye gülümsedi.

ÖNCE TELEFONDA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Cüceloğlu’nun kasaplardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Doğan Cüceloğlu, Osman Yardımcı’yı arayarak ilk olarak telefonda özür diledi. Daha sonra Cüceloğlu çifti sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi.

GÖNÜLLERİNİ KIRDIM

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu şunları söyledi:

* Kasaplar haklı olarak sözlerime alınmışlar. Bir zamanlar mesleğime laf söylendiğinde benim alındığım gibi. Sözü söyleyen benim. Zaten kendim de rahatsız olmuştum, örnek doğru bir örnek olmadı.

* Gönüllerini kırdığım kasaplardan özür diliyorum. Laf olsun, adet yerini bulsun diye değil, tüm kalbimle. Bana göre onurlu bir şekilde yapılan her meslek kutsaldır. Onuruyla işini yapan herkese derin saygılarımla.

GENCEBAY’DAN ALINTI

Doğan Cüceloğlu ise, “Bilmeden gönül incittiğimiz kasaplardan ve ailelerinden özür diliyorum. Orhan Gencebay ne demiş, hatırlatmak istiyorum, hatasız kul olmaz” diye konuştu. (DHA)