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Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan edildi

Türkiye Oruç Reis Gemisi'nin Sismik Araştırma çalışmaları için yeni Navtex ilan etti. Yeni Navtex, 4 Kasım'a kadar geçerli olacak.

Güncellenme: 04:41, 25/10/2020
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Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan edildi

Doğu Akdeniz’de Türkiye, yeni bir Navtex ilan etti.

İlan edilen yeni Navtex ile birlikte yeni çalışma alanı belirlenen Oruç Reis, Rodos Adası’nın güneyinde 4 Kasım’a kadar görev yapacak. (SPUTNIK)

 

oruç Türkiye
Yayınlanma Tarihi:03:15,
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