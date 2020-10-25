Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan edildi

Doğu Akdeniz&#8217;de Türkiye, yeni bir Navtex ilan etti.. İlan edilen yeni Navtex ile birlikte yeni çalışma alanı belirlenen Oruç Reis, Rodos Adası&#8217;nın güneyinde 4 Kasım&#8217;a kadar görev yapacak. (SPUTNIK). &nbsp;. aip2('pageType', 'article', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dogu-akdenizde-yeni-navtex-ilan-edildi-6096802'); aip2('pageCategory', 'sozcu-Gündem', 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dogu-akdenizde-yeni-navtex-ilan-edildi-6096802');aip2('newsArticle', {"identifier":6096802,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dogu-akdenizde-yeni-navtex-ilan-edildi-6096802/","headline":"Dou011fu Akdeniz&#8217;de yeni Navtex ilan edildi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["oru\\u00e7","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/25/iecrop/orucreis_16_9_1603589787.jpg","author":"Hu00fcseyin u015euekinci","dateCreated":"2020-10-25 03:15:30","datePublished":"2020-10-25 03:15:30","dateModified":"2020-10-25 04:41:24","info":"{"seo_news":"false"}"}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dogu-akdenizde-yeni-navtex-ilan-edildi-6096802/');