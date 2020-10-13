Doğubayazıt kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından “Işıklarımız yanmaya devam ederken” mesajıyla yapılan paylaşımda, “Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararı tanımaması sonrası AYM Üyesi Engin Yıldırım sosyal medyadan AYM binasının fotoğrafını paylaşarak “ışıklar yanıyor” ifadelerini kullanmıştı. İçişleri Bakanlığı da AYM üyesine benzer fotoğrafla yanıt vermişti.