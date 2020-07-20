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Doğum yapan corona hastası, hastaneden kaçtı! Nedeni ise şoke etti

Adana’da 2 gün önce bebeğini doğuran ve corona virüs testi pozitif çıkan kadın, uyuşturucu madde kullanmak için hastaneden kaçtı. Uyuşturucu kullandığı durakta bayılan kadın, polisler tarafından ayıltılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

18:54 -
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Doğum yapan corona hastası, hastaneden kaçtı! Nedeni ise şoke etti

İddiaya göre, geçen hafta corona virüs testi pozitif çıkan hamile D.M. isimli kadının tedavisine başlandı. 2 gün önce de bebeğini dünyaya getiren kadın, bebeği kuvözde olduğu sırada uyuşturucu madde kullanmak için Adana Şehir Hastanesinden kaçıp merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ne gitti.

CORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Buradan temin ettiği uyuşturucu maddeyi otobüs durağında kullanan genç kadın bayıldı. Haber verilmesi üzerine durağa gelen polisler kadını ayılttı.

Kadının testinin pozitif çıktığını öğrenen ekipler, durağa dezenfektan sıkıp kimseyi yanaştırmadı.

Genç kadın gelen ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşların kadının yanından aldırış etmeden geçmeleri dikkat çekti. İHA

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Son güncelleme: 19:00 20.07.2020
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