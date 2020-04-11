Doktor isyan etti: Bütün emeklerimiz boşa gitti!

İçişleri Bakanlığı dün saat 22.00 sularında 30 büyükşehir ve Zonguldak için iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurmasının ardından vatandaşlar panik içinde ihtiyaçlarını karşılamak için market ve fırınlara akın etmiş, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının vatandaşlarca umursanmaması eleştirilere neden olmuştu.

Sokağa çıkma yasağının ardından oluşan görüntülere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan eden Konya Beyhekim Devlet Hastanesi’nde görevli Doktor Yüksel Kara, corona virüsüyle mücadelede en etkin görevi üstlenen sağlık çalışanlarının bütün emeklerinin boşa gittiğini belirtti.

”YAZIKLAR OLSUN”

Doktor Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ”Az önce beraber çalıştığım iki hemşire hanımı corona virüsünden hastaneye yatırdım. 30 gündür evde kal diye boşuna mı demiş olduk. Bu maske, gözlük, bone, boks önlüğü ile 24 saat nöbet tutmak o kadar zor ki bütün emeklerimiz boşa gitti. 2 gün ya bu kadar mı açlıktan öldünüz. Biz sağlık çalışanları hiç mi aklınıza gelmedi ? Bu kadar mı duyarsız bu kadar mı vicdansız oldunuz? Yemin ederim ellerim titriyor gecenin bu saatinde bunları yazarken. Yazıklar olsun Türkiye.”

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