İzmir’de doktor kardeşlerden biri daha coronaya yenildi

Türkiye'nin corona virüsünden yaşamını yitiren ilk işyeri hekimi olarak bilinen Dr. Muharrem İdiz'den sonra, kendisi gibi doktor olan kardeşi Nuri İdiz de hayatını kaybetti. Ölümü bugün duyurulan Nuri İdiz'in ağabeyinden önce corona virüsünü kaptığı öğrenildi. Ateş ve nefes darlığı şikayetleri 1 Nisan günü corona testi ile belli olunca Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nuri İdiz, 2 gün sonra ağabeyini kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA 12 GÜN TUTUNABİLDİ

Durumu kötüleştiği için 6 Nisan'da yoğun bakıma alınan Dr. Nuri Ediz, tüm müdahalelere rağmen önceki akşam yaşamını yitirdi.

Dr. Nuri İdiz için İzmirTabip Odası ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi baş sağlığı mesajları yayınladı.

İZMİR’DE SON DURUM

İzmir Tabip Odası, 20 Nisan itibarıyla corona virüsü teşhisi koyulan sağlık çalışanlarının sayısının 357 olduğunu açıkladı. Oda, 13 Nisan’daki açıklamasında 266 sağlık çalışanının enfekte olduğunu duyurmuştu.