Doktor Mesut Cem İlkin coronadan vefat etti

Bir doktor daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Tabip Odası, vefat haberini “Üyemiz Dr. Mesut Cem İlkin'i Covid-19 sebebiyle kaybettik” ifadeleriyle duyurdu.

“HASTALANIYOR, ÖLÜYOR, TÜKENİYORUZ”

İstanbul Tabip Odası’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981 yılı mezunlarından, Üroloji Uzmanı üyemiz Dr. Mesut Cem İlkin'i Covid-19 sebebiyle 9 Kasım 2020, Pazartesi sabahı kaybettik. Acımız büyük.

* Değerli meslektaşımızın başta ailesi olmak üzere yakınlarının büyük acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz.

* Son olarak Halkalı Kent Hastanesi'nde görev yapmakta olan meslektaşımızla birlikte Covid-19 sebebiyle vefat eden hekim sayısı İstanbul'da 21'e Türkiye genelinde 61'e yükseldi.

* Meslektaşlarımızı, sağlık çalışanlarını önlenebilir bir hastalık sebebiyle birbiri ardına kaybetmek acımızı daha da artırıyor. Bir kez daha haykırıyoruz: Yönetemiyorsunuz! Hastalanıyor, Ölüyor, Tükeniyoruz!