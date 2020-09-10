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Doktor telefonda tarif etti, asker hamile kadına doğum yaptırdı

Doğum sancıları başlayan Rızkıye İmaç'ın yakınları Şırnak'ın Beytüşşebap'taki Yeşilöz Üs Bölgesi'nden yardım istedi. Üs bölgesinde sıhhiye olarak Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay bir ekiple birlikte ailenin kaldığı çadıra gitti. Doğumun başladığı ve sağlık ekiplerinin vaktinde yetişemeyeceğini gören Onbaşı Selami Atalay, uydu telefonu ile doğum uzmanından aldığı talimatlarla doğum yaptırdı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Rızkıye İmaç daha sonra kontrol için hastaneye götürüldü. 

Sozcu.com.tr
10:04 -
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Doktor telefonda tarif etti, asker hamile kadına doğum yaptırdı

Beytüşşebap ilçesi Tatik Tepe bölgesinde göçerlik yapan Cezayir İmaç, dün öğle saatlerinde Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi’ne müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç’ın doğum yapmak üzere olduğunu söyledi.

Bunun üzerinde üs bölgesinde sıhhiye olarak görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, bir ekiple birlikte ailenin kaldığı çadıra gitti.

Selami Atalay, hamile kadına ilk müdahaleyi yapıp, ateşini ölçerek, ağrı kesici iğne yaptı. İmaç’ın ağrılarının azalması üzerine 112 Acil Servis aranarak, ambulans talep edildi.

AMBULANS GELMEDEN DOĞUM BAŞLADI

Ambulansın gelmesi beklenirken İmaç’ın doğum sancıları sıklaştı. Bunun üzerine uydu telefonu aracılığıyla doğum uzmanı doktorla irtibat kuruldu.

Sıhhiye olarak görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, doğum uzmanından aldığı talimatlarla saat 13.40’ta erkek bebeğin doğumunu gerçekleştirdi.

Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebek ve annesi, genel kontrollerinin yapılması için ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (DHA)

Ağrı anne asker Bebek Cezayir doktor hamile Sağlık Şırnak
Son güncelleme: 10:23 10.09.2020
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