Doktorlar arasında ‘Ben bu hastaya bakmam’ kavgası

Irak Türkmeni Wisam Jamalaldeen Rafeeq Berktar, safra kesesi rahatsızlığı çeken eşi Asma Shukn Saeed’in tedavisi için İstanbul Avcılar’da bulunan özel bir hastaneyle anlaştı. 2.5 ay önce ameliyat olan 54 yaşındaki kadın taburcu olduktan sonra rahatsızlandı.

Peş peşe birkaç ameliyat daha geçiren beş çocuk annesi kadın haftalardır yoğun bakımda tedavi görüyor. Irak’ta eğitim müfettişi olarak görev yapan Berktar, kendisinin ve eşinin yaşadıklarını anlattı:

EŞİMİN DURUMU HER GEÇEN GÜN KÖTÜLEŞİYOR

* İlk ameliyattan sonra doktor bana eşimin sıvıyla beslenmesi gerektiğini söyledi. Biz de öyle yaptık. Sıvı şeyler verdim ama eşim kustu, sabaha kadar uyuyamadı.

* Doktoru aradım durumu anlattım. “Acile getir ben buradayım” dedi. O günden beri eşim yoğun bakımda. Gün be gün kötüye gidiyor.

* Eşimin ilk ameliyatını gerçekleştiren erkek doktor M.S.B ile kadın doktor R.E. arasında “Ben bu hastaya bakmam” kavgası çıktı. Dün karakola gittik, şikayetçi olduk.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI: DOKTORLAR İZNE ÇIKARILDI

Söz konusu iddialarla ilgili hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi: Konuyla ilgili hukuki ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç aydınlatılana kadar her iki hekimimiz ücretsiz izne ayırmış bulunmaktayız. Detayların öğrenilmesi ve sürecin tamamlanması sonrasında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. (İHA)