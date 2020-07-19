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Doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Antalya'da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K. (45), misafirliğe gittiği bir akrabasının 6'ncı kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

20:52 -
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Doktorun feci ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı Batıkent Sitesi’nde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan Filiz K., sitedeki apartmanın 6’ncı katında oturan akrabası Suna Pekiner’e misafirliğe geldi.

Suna Pekiner’den su istedikten sonra balkona çıkan Filiz K., henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. Filiz K.’nin düştüğünü görenler 112’yi ararken, sitede oturan bir doktor da kadına müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Filiz K.’ye kalp masajı yaptı. Ardından çalıştığı hastanenin Acil Servisi’ne götürülen Filiz K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Filiz K.’nin akrabası Suna Pekiner, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Filiz K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, Filiz K.’nin düştüğü yerde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. (DHA)

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