Doku ailesi oturma eylemini sonlandırdı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’dan, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki arama çalışmalarının sonlandırılması üzerine, Doku’nun ailesi Tunceli'de bulunan Seyit Rıza Meydanı'nda 7 Eylül'de oturma eylemi başlatmış anne Bedriye ve abla Aygül Doku gözaltına alınmıştı.

Doku ailesi Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ile görüşmesi sonrasında oturma eylemlerini sonlandırdı.

“TALEPLERİMİZE KARŞILIK VERİLDİ”

Tunceli Valisinin taleplerinin karşılaması sonucu eylemlerinin sonlandırdığını anlatan abla Aygül Doku, şunları aktardı:

* Cumhurbaşkanıyla görüştürülmek, Zaynal Abrakov'un, tutuklanması ve Zaynal Abrakov'un polis memuru babası olan Engin Yücel'in baş şüpheli sıfatıyla yargılanması talebiyle annem ve ben oturma eylemi başlatmıştık.

* Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan bizi yetkililerle görüştüreceğinin sözünü aldıktan sonra oturma eylemini sonlandırdık. Sayın valimiz Cumhurbaşkanıyla görüşme talebimizi yetkililere ilettiğini, Gülistan'ın soruşturması için HSK'dan müfettiş talep edeceklerini ifade etti.

* Şunu da belirmek istiyorum, bizim bu mücadelemizde yanlış bir algı yaratılmaya çalışılıyor. ‘Gülistan Doku'nun ailesi karşı taraftaki kişinin polis olduğu için kızını arıyor ve başşüpheli yapmaya çalışıyor' diye yanlış bir değerlendirme yapılıyor. Bugün polis memuru Engin Yücel değil de bir esnaf, bir çoban ya da bir bakan da olsaydı biz kızımızı yine arayacaktı.

* Engin Yücel beni tehdit ettiği için zaten açığa alındı. Ancak Engin Yücel'in polis kimliğinden dolayı tüm polis arkadaşları suçluyormuşuz gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Buna şiddetle karşı çıkıyorum.

“MERAL AKŞENER SESİMİZ OLSUN”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Gülistan Doku'nun ailesinin sesi olmasını talep eden abla Doku, sözlerini iöyle sürdürdü:

* Gülistan’ın aranması sürecinde bize en çok destek olanlar dalgıç polislerdi. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum.

* Eğer Tunceli'deki emniyet mensupları etkili bir soruşturma yapıp bilirkişi raporuyla Zaynal tutuklasaydı ve baba Engin Yücel yargılansaydı böyle bir algı da yaratılmaya çalışılmayacaktı.

* Biz yaşanan bu olayın tüm polis teşkilatına lanse edilmesinden rahatsızız. Gülistan gencecik bir kız Gülistan bugün bir valinin, bir bakanın kızı da olabilirdi. Ben ülkedeki bütün kesimlerin Gülistan'a sahip çıkmasını istiyorum.

* Ve sizin aracılığınızla Gülistan’ın sesi olan tüm kadınlara teşekkür ediyor ve buradan Meral Akşener'e de seslenmek istiyorum; Meral Akşener kadın haklarına karşı çok duyarlı bir siyasetçi ben Akşener'in Gülistan'ın ailesinin sesi olmasını istiyorum.