Dolaba ”Bu mahallenin bir onuru var” yazmıştı… Anne katili konuştu!

Geçen yıl Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Tülin Beygirci işe gitmeyince mesai arkadaşları şüpheye kapılıp, polisi aradı. Eve giden polis ekipleri, kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde vücudunun 50 yerinden bıçaklanmış Beygirci’nin cansız bedenini buldu.

KATİLİ OĞLU ÇIKTI

Cinayetin ardından polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtları ile Tülin Beygirci’nin son 3 aya ait telefon görüşmelerini incelemeye aldı. Ekipler, kamera kayıtlarından Tülin Beygirci’nin işte olduğu sırada eve oğlu Berke Karasu’nun girdiğini, 2 saat sonra da çıktığını belirledi.

Polis, şüphelerin yoğunlaştığı Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Berke Karasu’yu telefonla arayarak, annesinin vefat ettiğini ve adli tıp işlemleri için imzasının gerektiğini söyleyerek, Bursa’ya çağırdı. Bursa’ya gelen Karasu, gözaltına alındı.

”HEDEF ŞAŞIRTMAK İSTEDİM”

Polisin güvenlik kamerası görüntülerini izlettiği Berke Karasu, annesini öldürdüğünü itiraf etti. Karasu, mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini, cinayeti de bu nedenle işlediğini söyledi.

Hedef şaşırtmak ve cinayeti namus meselesi gibi göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile “Bu mahallenin bir onuru var” diye yazdığını bildirdi. Tutuklanan Berke Karasu, cezaevine koyuldu.

”GECELERİ UYUYAMIYORUM”

Hakkında ‘Yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Berke Karasu’nun yargılanmasına başlandı. Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS’le bağlandığı duruşmada Berke Karasu, “Hakim Bey, olaydan dolayı hâlâ kendimi toparlayamadığım. Geceleri uyuyamıyorum. Kendimi toparladıktan sonra savunma yapacağım” dedi.

Karasu’nun avukatı da tanık olarak annesiyle arasındaki diyaloğu bilen okul arkadaşlarının, mahkemeye çağırılarak dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Karasu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)