Dolandırıcıdan ilginç çıkış: “Tuzağa düşmeyin”

Mersin’de emniyet ekipleri farklı zaman ve yerlerde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 2 ay boyunca çalışma yürüttü. Ekipler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 4 ayrı olayda 107 bin 220 lira para, 9 çeyrek altın, 1 bilezik ve 1 altın kolye dolandıran şahısları tespit etti.

Şahısların M.K. (42), M.A. (27), M.S. (28) ile A.A. (23) olduğu belirlendi ve adreslerine operasyon düzenlendi. 4 kişi de yakalanırken liderleri M.K.’nin 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi.

“OYUNA GETİRDİLER”

Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden M.K., “Kimse bir daha tuzağa düşmesin. Beni de kandırdılar. Beni oyuna getirdiler. Sahte kimlik kullandığım doğrudur. Firari olduğum için de arabalarda yaşıyordum. Mecbur kaldım” diye konuştu.

Öte yandan şahıslar, dolandırmaya gittikleri yerlerdeki bazı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. (İHA)