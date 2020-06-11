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Dolandırıcıdan ilginç çıkış: “Tuzağa düşmeyin”

Mersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, ve 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.

12:45 -
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Mersin’de emniyet ekipleri farklı zaman ve yerlerde gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarıyla ilgili 2 ay boyunca çalışma yürüttü. Ekipler kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 4 ayrı olayda 107 bin 220 lira para, 9 çeyrek altın, 1 bilezik ve 1 altın kolye dolandıran şahısları tespit etti.

Şahısların M.K. (42), M.A. (27), M.S. (28) ile A.A. (23) olduğu belirlendi ve adreslerine operasyon düzenlendi. 4 kişi de yakalanırken liderleri M.K.’nin 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi.

“OYUNA GETİRDİLER”

Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden M.K., “Kimse bir daha tuzağa düşmesin. Beni de kandırdılar. Beni oyuna getirdiler. Sahte kimlik kullandığım doğrudur. Firari olduğum için de arabalarda yaşıyordum. Mecbur kaldım” diye konuştu.

Öte yandan şahıslar, dolandırmaya gittikleri yerlerdeki bazı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. (İHA)

Son güncelleme: 12:46 11.06.2020
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