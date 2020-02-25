Dolandırıcılar dümeni altına kırdı… Yeni yöntem ortaya çıktı

İnegöl´de, bir mobilya firması yetkilisi Ömer Şenses´in cep telefonuna, Pazar günü saat 14.45´te bilmediği bir numaradan mesaj geldi. Mesajda, “Selamünaleyküm ağabey, ben Murat, İzmir´denim. Eşimin teyzesinin hayvan damını tadilat yaparken, duvarın içinde 50 kuruş büyüklüğünde sarı liralar bulundu. Bunları birlikte değerlendirebilir miyiz?” yazdığını gördü.

Mesajı atan kişinin dolandırıcı olduğunu düşünen Şenses, numarayı aradı. Şenses, telefonu açan kişiye, kendisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Bir arkadaşının da aynı mesajı aldığını öğrenen Şenses, karakola giderek mesajı atan kişi ya da kişilerden şikayetçi oldu.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara uyarıda bulunan Ömer Şenses “Sanırım bu da yeni bir yöntem. `Altın buldum çıkarmama yardım et´ gibi mesajlara atan dolandırıcılara kimse kanmasın” ifadelerini kullandı.