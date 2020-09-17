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Dolandırıcılar fındık hasadını fırsata çevirdi

 Karadeniz Bölgesi’nde fındık hasadını fırsat bilen dolandırıcılar üreticilerin kapısına kadar gidip engelliler adına yardım topladı. Kendileri adına üreticiden fındık alındığını öğrenen Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu şaşkına döndü.

Sozcu.com.tr
12:50 -
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Dolandırıcılar fındık hasadını fırsata çevirdi

Samsun'da engelliler adına vatandaşların vicdani duygularını istismar eden dolandırıcılar yeni yöntemleri ile pes dedirtti. Engelli derneklerinin adını kullanan ve tekerlekli sandalye almak için para topladıklarını söyleyerek insanları kandıran dolandırıcılar bununla da yetinmedi. Karadeniz Bölgesi'nde fındık hasadını fırsat bilen şahıslar üreticilerin kapısına kadar giderek yardım için fındık topladı.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi'ne yaptıkları yardımın ulaşıp ulaşmadığını merak eden üreticilerden telefon yağdı. Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu'ndan gerçeği öğrendiklerinde ise durumu şaşkınlıkla karşıladılar.

Foto: Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu.

“HALKIMIZ BUNLARA İTİBAR ETMESİ”

Para veya fındık toplamak gibi bir uygulamalarının bulunmadığını ve bu tür dolandırıcılıklara karşı vatandaşların uyanık olmasını isteyen Başkan Hakyemezoğlu, şunları söyledi:

* Halkımız derneğimizi arayıp ‘siz para topluyor musunuz, şu şekillerde para toplayanlar var' diye soruyor. Bazısı ‘şu kadar fındık verdim, size ulaştı mı?’ diye soruyor.

* Ben fındık toplamadığımızı söylüyorum ama ‘engellilere tekerlekli sandalye, akülü araba alıyoruz' diyorlarmış. Halkımız da bunlardan iyice bıktı.

* Bu insanlar bizlerin adını kullanarak para topluyor. Bu konuda çok üzgünüz. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi olarak biz yapılan bağışların resimlerini çekip tekerlekli sandalye akülü araba bağış yaptığımızda bağış yapan kişiye resimlerini atıyoruz.  Samsun halkı bu tür insanlara itibar etmesinler. (İHA)

para Samsun Türkiye
Son güncelleme: 12:51 17.09.2020
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