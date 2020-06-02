Dolandırıcılar, valinin adını kullanarak solunum cihazı parası istemiş

Denizli emniyeti siber suçlarla mücadele şubesi Denizli Valisi Hasan Karahan'ın adını kullana dolandırıcıların izini sürüyor. Vali Karahan’ın adını kullanan dolandırıcıların Denizli'deki iş insanlarından solunum cihazı parası istedikleri ortaya çıktı.

Corona salgınını fırsat bilen dolandırıcıların özellikle geçmişte bağışları ile öne çıkmış iş insanlarını arayarak solunum cihazı için kaynak gerektiğini söyledikleri, Vali Karahan'ın talimatı ile aradıklarını ifade ederek para istedikleri belirlendi.

Son dönemde iş insanlarından bu yönde gelen şikayetlerin sayısı artınca Karahan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada valinin yanı sıra vali yardımcıları ve özel kalem müdürünün de adının kullanıldığı ve bu yöntemle para toplanmaya çalışıldığı kaydedildi, dolandırıcılara karşı uyanık olunması istendi.

YARDIM TOPLAMIYORUZ

Denizli Valisi Hasan Karahan yaptığı yazılı açıklamada telefonla yardım toplama yöntemleri bulunmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı;

* Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından Denizli Valisi Hasan Karahan, vali yardımcıları ve özel kalem müdürünün adları kullanılarak; iş adamlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, Covid-19 yardımı, solunum cihazı parası ve buna benzer bahanelerle Valiliğimiz adına bağış veya yardım kampanyası adı altında para talebinde bulunarak dolandırıcılık teşebbüsleri tespit edilmiştir.

* Denizli Valiliği'nin veya herhangi bir kamu kurumumuzun vatandaşlarımız, işadamlarımız ve esnafımızdan; telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yöntemi bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

DENİZLİ EMNİYETİ DOLANDIRICILARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Diğer yandan Denizli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Karahan'ın talimatı ile dolandırıcıların peşine düştü. Telefonların izin süren ekipler tüm aramaları mercek altına aldı.

Dolandırıcıların Denizli milletvekillerini de aradığı ve yardım istedikleri öne sürüldü. Yetkililer, “Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığı’na ihbarda bulunulması önemle rica ediyoruz” dedi.