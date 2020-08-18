Dolandırıcının foyası ortaya çıktı! Nasıl kaçacağını şaşırdı

Ataşehir’de bir kişi elindeki sahte altın bilezikleri satmak için kuyumcu dükkanına girdi. Bileziklerin altın olup olmadığını test eden kuyumcu gerçeği kısa sürede öğrendi. Tam o esnada cep telefonuyla görüşmek bahanesiyle dükkanın dışına çıkan dolandırıcı hızla uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu dükkanında bulunan bir kişi de kaçan dolandırıcıyı yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadı. O anları da kendi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“ÜRÜN SAHTE”

Yaşadığı anları anlatan kuyumcu esnafı, şöyle konuştu:

* Beyefendi buraya girdi elinde iki tane bilezik vardı. Onları gösterip kaç para tutar diye sordu.

* Ben kontrol ettiğimde sahte olduğunu anladım. O esnada eşiyle konuştuğunu söyleyerek dışarıya çıktı ve kaçtı.

* Bileziğin içinde patenti de var ama ürün sahte. O zaman altı bin lira civarında bir değer vermiştik, kapıya çıkıp kaçmaya başlayınca ürün elimizde kaldı. (İHA)