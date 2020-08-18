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Dolandırıcının foyası ortaya çıktı! Nasıl kaçacağını şaşırdı

İstanbul Ataşehir'de bir kuyumcuya altın bozdurmak için gelen adamın verdiği bilezik sahte çıktı. Kuyumcunun durumu anladığını görür görmez dükkandan kaçan dolandırıcının o anlarını kameralar kaydetti.

11:07 -
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Ataşehir’de bir kişi elindeki sahte altın bilezikleri satmak için kuyumcu dükkanına girdi. Bileziklerin altın olup olmadığını test eden kuyumcu gerçeği kısa sürede öğrendi. Tam o esnada cep telefonuyla görüşmek bahanesiyle dükkanın dışına çıkan dolandırıcı hızla uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar dakika dakika güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu dükkanında bulunan bir kişi de kaçan dolandırıcıyı yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadı. O anları da kendi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“ÜRÜN SAHTE”

Yaşadığı anları anlatan kuyumcu esnafı, şöyle konuştu:

* Beyefendi buraya girdi elinde iki tane bilezik vardı. Onları gösterip kaç para tutar diye sordu.

(FOTO: İHA)

* Ben kontrol ettiğimde sahte olduğunu anladım. O esnada eşiyle konuştuğunu söyleyerek dışarıya çıktı ve kaçtı.

* Bileziğin içinde patenti de var ama ürün sahte. O zaman altı bin lira civarında bir değer vermiştik, kapıya çıkıp kaçmaya başlayınca ürün elimizde kaldı. (İHA)

Son güncelleme: 11:10 18.08.2020
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