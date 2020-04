‘Dolandırılan mühendise banka parasını geri verdi’

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı Mustafa Göktaş, corona virüsü salgınının ortaya çıkmasından sonra yeni bir dolandırıcılık yönteminin ortaya çıktığını açıkladı.

Göktaş, krizi fırsata çevirmek isteyen kişi, kuruluş, organize çetelerin sosyal medyayı kullanarak sponsorlu reklam bile verdiğini, bu yöntemle aralarında doktor, memur, üst düzey bürokrat ve gazetecilerin de yer aldığı kişileri dolandırmasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

“LİNKİ TIKLADIĞINIZDA DOLANDIRILIYORSUNUZ”

Son dönemde corona virüsünü fırsata çeviren kişi, kuruluş, organize çetelerin sosyal medyayı kullanarak sponsorlu reklam bile verdiğini ve hiç çekinmeden Cumhurbaşkanlığı forsunu, çok ciddi kuruluşların arma ve logolarını koyarak sayfa açtığını belirterek, şunları söyledi:

* ‘Kredi kartı aidatlarınızı ödüyoruz, borçlarınızı ödüyoruz’ gibi şirin ve şekerli söylemler ile reklam yapıyorlar.

* O linki tıkladığınızda karşınıza profesyonelce hazırlanmış bir sayfa çıkıyor ve tıklaya tıklaya işlem yaparken bir bakıyorsunuz ki dolandırılmışsınız.

* Birçok tüketicimiz dolandırıldı.

* Çünkü devletin resmi makamlarını ismi, forsunu kullanmaktan geri kalmıyorlar.

* Devletin makamları da bu olaydan habersizler.

Söz konusu dolandırıcılık yöntemi ile ilgili sayfaların ekran görüntüsünü de paylaşan Başkan Göktaş, şöuyle konuştu:

* Linkini saklı tuttuğumuz bu kişiler hakkında savcılığa şikâyet yapılıp, ilgili bankalara şikâyetler gider gitmez bu sayfaları kapatıp yenilerini açmak kaydıyla sahtekârlığa devam ediyorlar dikkat edin.

* Bunlar Cumhurbaşkanlığı gibi, TRT gibi makamların ad ve forslarını kullanmaktan da çekinmiyorlar.

* Devletin kendi kurumsal sitesi var, sosyal medyada reklam yapmaz.

* Sakın kanmayın, sonrasında yanmayın.

“DOLANDIRILAN MÜHENDİSE BANKA PARASINI GERİ VERDİ”

Dolandırılanlar arasında eğitimli, kariyer sahibi insanların olduğunu derneklerine yapılan başvuruda tüketicilerden hiçbir ücret almadan, hukuki yolu, şikâyet merciini, hak arayacağı makamları gösterip dilekçelerini yazdıklarını da hatırlatan Göktaş, somut bir örneği şöyle açıkladı:

* Mersin'de bir mühendis bu yöntemle dolandırıcılara 8 bin TL'sini kaptırdı.

* Ama bir şansı doğdu.

* Tüketicimiz an be an yazışmalarını kaydetmemiş olsa, ekran görüntülerini almamış olsa, yaptığı telefon görüşmelerinin arama kayıtlarını silmiş olsaydı yanmıştı. Parasını geri alamayacaktı.

* İşin aslı zaten dolandırıcılar kayıpta.

* Ancak paranın çekildiği banka belli olduğundan, banka kendine yapılan uyarılara rağmen, sahtekârlara ödemeyi yaptığı için, hatasını anladığından, banka parayı müşterisinin hesabına geri yatırdı.

* Fakat dolandırıcılar o sayfayı kapatıp başka sayfadan dolandırmayı sürdürüyorlar.

* Savcılık makamı mağdurun yaptığı başvuru ile beraber soruşturma başladı.

14 KİŞİ BU ŞİKAYETLE BAŞVURDU

Mustafa Göktaş, bu şekilde dolandırılan 14 kişinin derneklerine başvurduğunu, tüketicilerin yasal haklarını ararken, böyle aldatıcı işlere bulaşmamaları için her tür uyuşmazlıkta Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemeleri’ne gitmelerini gerektiğini de hatırlattı.

Göktaş, dolandırılanların telefon görüşme kayıtlarını, bilgisayar ekran görüntü kayıtlarını muhafaza edip, savcılıklara suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.