“Dolu otobüs” tartışmasında yeni gelişme: Yolcuların yüzde 18.6’sı ilk kez bu hattı kullandı

İstanbul'da corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında toplu ulaşım kullanımı çok büyük oranda düşerken 29 Mart pazar günü sabah 06.00'da Kağıthane-Gültepe- Kabataş hattında yaşanan sıra dışı yoğunlukla ilgili tartışma sürüyor.

İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmak amaçlı kasıtlı bir girişim olduğunun tespit edilmesi üzerine otobüste çekim yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İBB son olarak iştirak şirketi BELBİM'in “Dijital bir kimlik” niteliği taşıyan İstanbulkart'ın o gün o saatlere ilişkin dijital verilerini kamuoyuna sundu. Yolcu hareketini an be an izleyebilen BELBİM'in verileri oldukça dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

YÜZDE 18.6 İLK KEZ BİNDİ

BELBİM'in tespitlerine göre pazar sabahı B-1530 numaralı Kağıthane – Gültepe- Kabataş seferini yapan otobüse binen yolcuların yüzde 26'sı rutin olarak bu hattı kullanmıyor.

Yılbaşından bu yana hattı 5 kez ya da 5'ten az kullanmışlar. Yüzde 18.6'sı ise pazar günü ilk kez bu hatta bindi. 29 Mart pazar günü diğer saatlerde yüzde 56 yolcu azalması olduğu halde, söz konusu sabah seferinde yüzde 19.72 artış tespit edildi.

17.SIRADAN, 3.SIRAYA YÜKSELDİ

B-1530 kapı numaralı otobüsün, 29 Mart 2020 Pazar günü 06.00-07.00 saatleri içindeki seferi ile ilgili ulaşılan diğer bulgular da şöyle:

“Bu hatta pazar günü 07.00-12.00 saatleri arasında saat bazında ortalama 41 yolcu taşınmışken, aynı gün 06.00-07.00 arasında 85 yolcu taşındı. Önceki haftalarda pazar günleri, 06.00-07.00 saatleri, yoğun saat olarak en az 16. ve 17. sıradayken, 29 Mart tarihinde 3. sıraya yükseldiği görüldü.”