Art arda dolu ve sağanak uyarısı! Araç sahipleri otoparklara akın etti

Geçtiğimiz hafta aniden bastıran ve kısa sürede sürücülere zor anlar yaşatan sağanak ve dolu yağışının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bu hafta için de turuncu alarm verdi.

Özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı.

VALİLİK DE UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya beklenen yağışla ilgili uyarılarda bulundu.

Yerlikaya, “Yarın sağanak yağışa dikkat. Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım” dedi.

İstenbul Valiliği’nin internet sitesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yarın (8 Ekim Perşembe) sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği duyuruldu.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

8 Ekim Perşembe- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 24 derece.

9 Ekim Cuma- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

10 Ekim Cumartesi- Sağanak Yağışlı; en düşük 18, en yüksek 20 derece.

11 Ekim Pazar- Parçalı Bulutlu; en düşük 17, en yüksek 22 derece.

OTOPARKLARA AKIN ETTİLER

Geçtiğimiz hafta araçları doludan zarar gören araç sahipleri, benzer sıkıntıları yaşamamak için kapalı otoparklara adeta akın etti. Tam kapasiteyle hizmet veren kapalı otoparklarda, yine de örtüyle tamamen sarılmış araçlar da görüldü.

“MERKEZİ NOKTALARDA DOLULUK YÜZDE 80”

İstanbul’daki kapalı otoparklarda yoğunluk yaşandığını belirten İSPARK Genel Müdürü Yardımcısı Ziya Kılıç, şu ifadeleri kullandı;

*Şu an itibariyle özellikle hava koşulları kaynaklı olmak üzere doluluk oranımız yüzde 80’lerde. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha merkezi lokasyon dışındaki katlı otoparklarımızı kullanma noktasında ricacı oluyoruz.

*Bu konuda onların yardımını bekliyoruz. Şu anda merkezi lokasyonlar dışındaki doluluk oranımız yüzde 30-40’lar civarında dolayısıyla orada oralarda çok daha rahat hizmet verebileceğiz.

*Vatandaşımız bu açtığımız yeni otoparklara giderken, cep uygulaması indirerek çok rahat yeni otoparklarımıza ulaşabilir, doluluk oranlarını görebilir. 14 tanesi Anadolu Yakası’nda, 54 tanesi Avrupa Yakası’ndadır.

YOĞUNLUK YAŞANMAYAN OTOPARKLAR

Ziya Kılıç, vatandaşlara merkezi noktalar dışındaki otoparkları tavsiye ederek, “Yönlendirmek istediğimiz otoparklar; Bağcılar Kent Meydanı zemin altı otoparkı, Bahçelievler Devlet Hastanesi yanı otoparkı, Seyrantepe otoparkı, Kadıköy Salı Pazarı otoparkı, Bayrampaşa Atatürk Parkı zemin altı otoparkı, Bağcılar Çolakoğlu zemin altı otoparkı, Cemal Kamacı Spor Kompleksi otoparkı, Merter katlı otoparkı. Bu otoparklara ulaşım konusunda vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Bu otoparkların ortalama 7 bin araç kapasitesi olup, 24 saat esasına göre hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

“SABAHTAN BERİ DOLU YOĞUNLUĞU YAŞIYORUZ”

Gaziosmanpaşa’da 12 yıldır kapalı otopark işleten Volkan Duymaz, meteorolojinin uyarılarının ardından bugün yoğunluk yaşandığını belirtti. Duymaz, “Sabahtan beri bunun yoğunluğunu yaşıyoruz zaten. Yüzde 100’lük doluluk yaşıyoruz artı yüzde 20’lik ve 30’luk daha fazla araç gelmeye başlıyor. İnanılmaz derecede telefon almaya başladık” dedi.

“KAFAM RAHAT OLACAK”

Gaziosmanpaşa’da yaşayan Levent Satılmış, yapılan uyarıların ardından aracını kapalı otoparka koyacağını söyledi.

Satılmış, “Ben perşembe günü il dışına gitmeyi düşünüyordum. Ama aracımı buraya bırakacağım. Doludan zarar görmemesi için aracımı buraya bırakacağım kafam rahat olacak” diye konuştu. DHA

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