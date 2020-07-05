Dolunay görüntüsüyle büyüledi!

İstanbul'da akşam saatlerinde dışarıyla çıkan vatandaşlar, akşam saatlerinde belirlen dolunay manzarasının keyfini yaşadı.

İstanbul manzarasıyla birleşen dolunay görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Adana’da da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay, büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çekti. gözlenen dolunay adeta geceyi aydınlattı.

Dolunay, bulutsuz hava ile gökyüzünde buluşunca, çıkan güzel görüntü karşısında Adanalı vatandaşlar kısa bir sürede olsa dolunayı seyretti. İHA