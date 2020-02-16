Dört aylık bebek beşiğinde ölü bulundu

Olay, Bursa‘nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhsin-Hibe Ragıp çiftinin dört aylık kız bebekleri Cudi, dün gece annesi tarafından mama verildikten sonra beşiğine yatırıldı.

NEFES BORUSUNA MAMA KAÇTIĞI İDDİA EDİLDİ

Hibe Ragıp, bu sabah uyandırmak istediği bebeği tepki vermeyince İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan kontrolde Cudi’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin, nefes borusuna mama kaçması nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Dört aylık bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)