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Dört kadın bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde şoke eden görüntüler... Dört kadın, caddede yürüyen bir adama tekme ve tokatlarla saldırdı. Kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu.

Sozcu.com.tr
09:41 -
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Olay, dün İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Doğan Araslı Bulvarı üzerinde dört kadın ile bir erkek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyen vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

(FOTO: İHA)

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan kadınlar ile adamın ellerine geçen her şeyi birbirine fırlattığı, daha sonra kadınların adama saldırdığı ve trafiğin durduğu görülüyor. (İHA)

Son güncelleme: 09:44 06.07.2020
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