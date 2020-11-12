Dört yılda TSK’dan 20 bin 571 personel ihraç edildi

Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak. Bütçe görüşmeleri öncesi Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu:

ŞEHİT OLURUZ AMA OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ

– (Doğu Akdeniz ve Yunanistan) Türkiye'yi Ege Denizi'nde karasularına ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, kimseye de hakkımızı çiğnetmeyiz. Şehit oluruz, gazi oluruz; ancak hiçbir oldubittiye de izin vermeyiz.

– (Yeni Askerlik Kanunu) 2020 yılında bedelli askerlik yapmak üzere 41 bin 172 vatandaşımız müracaat işlemlerini tamamladı. Yeni Askerlik Kanunu ile ilk kez ihdas edilen ve halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanan yedek astsubaylık statüsünde bugüne kadar 29 bin 176 vatandaşımız silahaltına alınmıştır.

95 BİN 911 PERSONEL ALIMI YAPILDI

– (TSK’daki ihraçlar ve personel temini) 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 20 bin 571 personelin ihraç edildi. 15 Temmuz’dan sonra personel destekleme oranlarında meydana gelen azalma nedeniyle personel temin faaliyetlerine başlanmış, 23 Ekim 2020 itibariyle 95 bin 911 personel temin edilmiştir.

– (S400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi) Bazı NATO üyelerinde mevcut olan S-300 sistemi NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planlandığı şekilde devam ediyoruz.

SADECE MÜŞTERİ DEĞİL AYNI ZAMANDA ORTAĞIZ

– (F35 programı) Türkiye F-35 programının sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda ortağıdır. F-35 teknolojisinin güvenliği, ABD için olduğu kadar Türkiye için de önemlidir. ABD’nin teknik anlamda S400 ve F35’lerin uyumluluğu konusundaki herhangi bir kaygısını ele almaya hazırız. Bu kapsamda ortak çalışma grubu teklifimiz halen masadadır.