Dört yıldır süren ‘Şule İdil Dere’ davasında yine karar çıkmadı, annesi isyan etti

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere, 13 Mayıs 2016 akşamı Kadıköy’de, Yoğurtçu Parkı-Kurbağalıdere arasındaki yaya yolunda yürürken, Mümin Kılıç‘nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

ÜÇ SANIĞIN AVUKATI DAVADAN ÇEKİLDİ, BİR AVUKAT MAZERETLİ!

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 12’nci duruşmasına tutuksuz altı sanık ile Şule’nin annesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim, sanıklardan İbrahim Ruhi Kelleci, Teyfur Bingöl ve Zafer Karasaçlı‘nın avukatı Rıza Saka‘nın dosyadan çekildiğini, şoför Kılıç’ın avukatının ise mazeret dilekçesi sunduğunu söyledi.

ŞULE’NİN ANNESİNDEN YÜREK YAKAN SÖZLER

Duruşmada söz alan anne Nesrin Aslan, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını isteyerek, “Dikili ağacımdı benim kızım. Dünyada başka hiçbir şeyim yok. Sorumlu bulunamıyor. Ben sorumluyu biliyorum. Kötü bir zamanda, kötü bir dünyada, kötülerin içinde doğurdum ben kızımı. O yüzden suç bende” dedi.

“HUKUKÇU KİMLİĞİMİZDEN UTANMALIYIZ”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Şule’nin babası Berdan Dere‘nin avukatlarından Fahrettin Ozan ise yargılamanın daha fazla uzatılmaması gerektiğini belirterek, “23 yaşında evladını kaybetmiş anne ‘sorumluluk bende’ diyorsa, hukukçu kimliğimizden hepimiz utanmalıyız” diye konuştu.

Sanık Mümin Kılıç’ın avukatının mazeret dilekçesinin bir sebebe dayanmadığını belirten avukat Ahmet Akkuş da mazeret talebinin reddini istedi. Kılıç’ın avukatının mazeret talebini reddeden mahkeme, önümüzdeki celse karar verileceğini belirterek duruşmayı erteledi.

“TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA”

İddianamede, Şule İdil Dere’nin hayatını kaybettiği bölgedeki ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ A.Ş. şirketine verildiği kaydedildi.

‘Taksirle ölüme neden olma’ suçlamasıyla 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanıklar şunlar: İSTAÇ A.Ş.’nin yetkili ortağı İbrahim Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım, kamyon şoförü Mümin Kılıç.