Dört yıldır süren ‘Şule İdil Dere’ davasında karar çıktı

Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda, 12 Mayıs 2016’da üniversite öğrencisi Şule İdil Dere hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmişti. Genç kızın ölümüne ilişkin kamyon şoförü Mümin Kılıç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSTAÇ A.Ş. çalışanlarının “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6’şar yıla kadar yargılandıkları davada karar çıktı.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz 5 sanık ile Şule İdil’in annesi ve taraf avukatları katıldı.

Savcı Mümin Kılıç’ın eyleminin bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, kamyon şoförünün bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi.

“VİCDANIN OLDUĞUNA İNANMAK İSTİYORUM”

Anne Nesrin Aslan ise, “Ben inancımı korumak istiyorum. Vicdanın olduğuna inanmak istiyorum. Adalet duygusunun ölmediğini düşünmek istiyorum” dedi.

Mahkeme hakimi davayı karar bağlayacağını belirterek, sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi.

KAMYON ŞOFÖRÜNE 3 YIL 10 AY HAPİS

Olayın meydana geldiği tarihten 4 yıl sonra davayı karara bağlayan mahkeme, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık İbrahim Ruhi Kelleci’ye “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Ardından mahkeme sanık Kelleci’nin cezasını adli para cezasına çevirerek, 42 bin 400 TL adli para cezası verdi.

Sanık Zafer Karasaçlı ise aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı adli para cezasına çeviren mahkeme sanık Karasaçlı’yı 26 bin 425 TL adli para cezasına çarptırdı.



4 SANIK HAKKINDA BERAAT

Sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım’ın ise beraatlerine karar verildi.

TÜM RAPORLARDA ŞULE “KUSURSUZ” ÇIKMIŞTI

Mahkemeye ulaşan 6. raporda, Şule İdil Dere’nin yaya yolunda yürümesi nedeniyle “kusursuz” olduğu kaydedilirken, kamyon şoförü Mümin Kılıç “asli kusurlu” bulunmuştu.

Dosya Ekim 2019’da 7. kez bilirkişiye gönderilmişti. Alınan 7. raporda da Şule İdil Dere’nin “kusursuz” olduğu kaydedilmişti.