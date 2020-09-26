Dövüp dereye attılar!

Olay, 7 Temmuz Salı günü Bahçelievler’de meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler’de 4 kişi bir restoran sahibini araba alım satımı bahanesi ile dışarı çıkardı.
Dışarı çıkardıkları restoran sahibinden para isteyen 4 kişi, daha sonra darp etmeye başladı. Restoran sahibini darp eden saldırganlar daha sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten dere yatağına attı.
Ağır şekilde yaralanan restoran sahibi çevredekiler tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Restoran sahibine dehşeti yaşatan 4 saldırgandan ikisi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Daha sonra savcılık 2 saldırgan için yeniden yakalama kararı çıkartıldı. (DHA)