Dr. Çam’dan ‘Mavi Marmara’ mesajı: Bu katliamla devletimizin onuru incitilmiştir

Gazze yönelik ambargoyu delmek için Türkiye'den yola çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail ordusu tarafından yapılan saldırıda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Mavi Marmara saldırısının 10’uncu yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Korkakça, vahşice 10 silahsız, sivil güzel insanı katlettiler. Allah rahmet eylesin. Sonuçları uzun yıllar tartışılacak, faydası / zararları ele alınacaktır. Çeşitli vesilelerle Gazze'ye gitmiş, bu konulara kafa yormuş biri olarak şu düşüncelerimi yazmak isterim” diyen Dr. Serdar Çam, şu satırları kaleme aldı.

DEVLETİMİZ TUZAĞIN İÇİNE İTİLDİ

* İyi niyetle, mazlumların sesini dünyaya duyurmaya yönelik çok uluslu yolculardan 10 yolcunun tamamı ve 56 yaralının çoğunluğu Türk olması düşündürücüdür. Bu katliamla devletimizin onuru incitilmiştir. Birkaç cepheden geliştirilmiş bir tuzağın içine yolcular ve devletimiz itilmiştir.

* Gazzeliler her vesileyle Türkiye'ye müteşekkir olmakla birlikte, yaşanan abluka ve ambargonun daha da zorlaştığını ifade etmiş; en yetkili ağızdan İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesini ve sürecin rahatlatılmasında Türkiye'nin aracı ve daha da etkin olması istenmiştir.

GAZZE’NİN KENDİNE ÖZGÜ EKONOMİK GEREKÇELERİ VAR

* Günlük 1000 kamyonun giriş çıkış yaptığı, 2 milyonluk Gazze'nin kendine özgü ekonomik gerçekleri vardır. İşsizlik, ambargo şartları ve bölgeye mal ve insan giriş çıkışı dahil, Gazze'de Türkiye'nin kalkınma yardımlarının, inşaatlarının yapılma süreçleri daha da zorlaşmıştır.

* Türkiye'nin Gazze ile Ramallah yönetimlerini yakınlaştırma çabaları inkıtaya uğramış, eli zayıflatılmıştır. Buna mukabil Mısır ve bazı Arap ülkeler aktifleşmiştir. Tek Filistin, etkin bir devlet olma süreçleri yerine, parçalı, kargaşalarla dolu Filistin yapısı böylece ortaya çıkmıştır.

FİLİSTİN’İN DÜĞÜMLERİ ÇOĞALDI

* İsrail'in sol/liberal kesimler gerilemiş, radikal ve yerleşimci/işgalci zihniyetlerin daha da artmasına zemin oluşmuştur. Şahinlerin daha da şiddetli saldırmalarına fırsatlar ürettirilmiştir. Her kesimin aklı-selim insanlarının eli zayıflamıştır. Filistin'in düğümleri çoğalmıştır.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN ÇİRKİN ADAMLARI

* Denize düşen yılana sarılır misali, Türkiye'de hain darbe tuzakları kuran, karanlık ilişkileri olan Dahlan'ın bazı Filistinliler ile iş tutması, bazı körfez ülkelerinin çirkin adamları adına oyunlar çevirmesi gibi üzücü hususları tabi ki Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir köşeye not edildi!

ALGI YÖNETİMİ YAPILDI

* Yıllarca kamuoyunun dikkatleri Gazze'ye bilerek/bilmeyerek çektirilerek, Batı-Şeria'ya ve en önemlisi Kudüs'e/ Mescid-i Aksa'ya odaklanma zayıflatıldı. Halbuki Kudüs'te yaşayanlar özgürlük anlamında Gazze'dekilerden çok daha zor dönemler geçirdi/geçiriyor. Algı yönetimi yapıldı.

ACI BİR MALİYETİ HEP BİRLİKTE ÖDEDİK

* Devletimiz ve Cumhurbaşkanımız, Mavi Marmara konusunda üzerine düşen her şeyi fazlasıyla yerine getirdi; acı bir maliyeti hep birlikte ödedik. Filistin/İsrail'i 401 yıl boyunca yönetmiş bir imparatorluğun varisi olarak diplomatik olarak dışarıda kalarak fırsatları değerlendiremedi.

DİPLOMASİ BAŞKA BİR DEVLETİ SEVME SANATI DEĞİLDİR

* Ortadoğu barışına bihakkın katkı veremedi. Diplomasi başka bir devleti sevme sanatı değildir; düşmanlıkları azaltma ve karşılıklı çıkarları artırma sanatıdır. Türkiye'nin oyun dışına itilmesi, Diplomatların Kudüs'te, Tel-Aviv'de etkin ve verimli olamaması kimseye yarar getirmedi.

UZUN VADEDE KİMSE BİR ŞEY KAZANAMADI

* Aslında bilinen o meşhur kazan-kazan hedefinin aksine herkes kaybet-kaybet yaşadı. (Filistin/İsrail de dahil olmak üzere aslında uzun vadede kimse bir şey kazanmadı). Türkiye Cumhuriyeti’nin pek çok sarmala girmesine zemin oldu. Bizi o sivil eylemlere iten ülkelerin çoğu İsrail'de etkin kaldı

GAZA GETİRENLERE DİKKAT ETMELİ

* Özellikle çok uluslu, sözde insan hakları/barış/özgürlük vb. söylemleri olan, Batı'nın başkentlerinde pişirilmiş, bol PR, sosyal medya etkinliği olan bütün rüzgarlara temkinli ve şüpheyle bakmak lazım. Bizim iyi niyetlerimizi kullanan, gaza getiren, dolduruşlara dikkat etmeli.

BARIŞI İNŞA EDECEK EN ÖNEMLİ OYUNCU TÜRKİYE

* Duygusallıkla değil, akılla, diplomasi/siyasetin gerçekleriyle doğrular bulunacaktır. Bu bölgede kalıcı, adil ve sürdürülebilir barışı inşa edecek en önemli oyuncunun Türkiye olduğu hiç unutmamalı. Ortadoğu'nun son 100 yıllık acılarla dolu tarihini huzura kavuşturma duasıyla.