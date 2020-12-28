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Drift yaptığı aracıyla motosikletliye çarptığı anlar kamerada

Mersin'de caddeye girerken aracının arka kısmını kaydırarak drift yapan otomobil sürücüsü M.A. yolda seyir halinde olan motosikletli T.Ö.'ye çarptı. T.Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken M.A.'ya trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldı.

Güncellenme: 13:30, 28/12/2020
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Kaza, dün merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. Karakol Sokağı’na giren M.A., otomobilinin arka kısmını kaydırarak drift yapmaya başladı. Karşı şeride geçen araç, yolda seyir halindeki T.Ö.'nün kullandığı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü T.Ö. çarpmanın etkisi ile yola fırlarken, araçtan çıkan iki kişi ve çevredekiler hemen yardıma koştu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

T.Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, M.A.’ya trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldı. (DHA)

kaza Mersin motosiklet otomobil trafik
Yayınlanma Tarihi:13:19,