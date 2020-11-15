Drone ile tespit edilen teknedeki eğlenceye ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce İstanbul Boğazı’ndaki teknelere yönelik geçtiğimiz cuma günü Covid-19 denetimi gerçekleştirdi.

DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

Drone ve termal kameraların da kullanıldığı denetimlerde Kızkulesi açıklarındaki bir gezinti teknesinde müzik eşliğinde eğlenen kalabalık bir grubun olduğunun belirlenmesi üzerine deniz polisleri bölgeye sevk edildi.

447 BİN 300 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Tekneye giren ekipler, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan çoğunluğu yabancı uyruklu142 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu 282.maddesi gereğince sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 447 bin 300 TL. idari para cezası uyguladı. Ekipler tekneyi günübirlik kiralayan ve müşterileri sosyal medya üzerinden organize ettiği tespit edilen C.K isimli kişiye de Hıfzıssıhha Kanunu 282.maddesi gereğince 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

O ANLAR KAMERAYA YASIDI

Öte yandan denetim anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde drone ile eğlence yapıldığı tespit edilen teknede polis ekiplerinin denetim yaptığı yansıyor.