DSİ işçi alımı kura sonuçları belli oldu mu? Devlet Su İşleri personel alımı…

Devlet Su işleri, Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 73 işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilan yayınlamıştı. 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında başvurularını yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını merak ediyor.

DSİ PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI

DSİ personel alımı için kura çekimi, genel müdürlük ve bağlı birimlerde bugün 10.00'da gerçekleştirildi. Personel alımı sonuçları www.dsi.gov.tr adresinden ilan edilecek. Kurayı kazanan kimselere ayrıca tebligat yapılmayacak.

DSİ KURA SONUCU EKRANI

DSİ PERSONEL ALIMI İLANI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları bölümünde 02.07.2020 tarihinde ilan edilmiş olup 5 (beş) gün süreyle ilanda kalacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü veya İnternet (www.işkur.gov.tr) aracılığıyla yapacak.

1- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaktır.

2- Kura çekimi noter huzurunda 09.07.2020 tarihinde saat 10:00′ da Genel Müdürlük/Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra DSİ Genel Müdürlüğü internet sitesinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Kuruma atanacak personel; Operatör, Usta, Sondaj İşçisi, pozisyonlarında istihdam edilecektir.

4- Sınav; sözlü (uygulamalı) yöntem kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

5- Devlet Su işleri'ne ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır.