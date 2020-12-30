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DSİ memur alımı yapacak

Devlet Su İşleri, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından 63 mühendis alınacağını duyurdu.

Güncellenme: 11:28, 30/12/2020
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DSİ memur alımı yapacak

11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak olan başvuru süresi 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00 de sona erecek.

DSİ MEMUR ALIM İLANI

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular,  elektronik  ortamda  http://personelalimi.dsi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Devlet Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  Sınav  Başvuru  Formu'nun  doldurulması   suretiyle  yapılacaktır. Uygulamalı   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   başvuru   formunu   imzalı   olarak   Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte   bir   sınırlama   olmayıp,   her   aday   kendi   branşındaki   il   sayısı   kadar   tercih yapabilecektir.

Başvurular  sadece  elektronik  ortamda  yapılacağından  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

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