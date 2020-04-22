Duayen hukukçu Hikmet Sami Türk: Ekonomi bozuksa suçlular artacaktır

“Bu affın yararlı yönleri var ama eksikleri de çok'' diyen Türk, AYM'ye yapılacak bir başvuru sonrası ‘'Eşitlik ilkesi gereği'' bazı maddelerinin iptal edilip, kapsamın genişlemesinin yüksek ihtimal olduğunu açıkladı.

Türk şunları söyledi: “Çıkanlara bakınca, gazetecinin yazısından dolayı içerde olması kabul edilemez. Bu düzenlemeden yararlananların yüzde 37'5'i mala karşı işlenen suçlardan hükümlüydü. Öncelikle suçun azaltılması için çalışma yapılmalı. Toplumda ekonomi bozuksa, gelir adaleti bozuksa, ateşli silah edinmek kolaysa o toplumda suç ve suçlu olacaktır. Öncelikle bunları düzeltmek gerekiyor.”