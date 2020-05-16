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Duayen hukukçu Hikmet Sami Türk’ten, ‘Sevda Noyan’ açıklaması

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Sevda Noyan'ın büyük tepki çeken açıklamaları hakkında ''Bu resmen tehdit suçudur. Gözü dönmüş kimi azgın kişiler, yaptıkları konuşmalarda açıkça ‘kasten öldürme’ tehditleri savurmaktadırlar" ifadelerini kullandı. Türk, "Bu kişilerin bu sözleri söylemeye nasıl cür’et ettikleri, bu cesareti nereden ve kimden aldıkları, arkalarında kimlerin olduğu araştırılması gereken bir konudur" yorumunda da bulundu.

Ali Ekber ERTÜRK
14:49 -
Haberler Gündem
Duayen hukukçu Hikmet Sami Türk’ten, ‘Sevda Noyan’ açıklaması

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Sevda Noyan’ın komşuları da dahil elinde öldürülecekler listesi olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Türk’ün yaptığı açıklama şöyle:

* Bu kişilerin bu sözleri söylemeye nasıl cür'et ettikleri, bu cesareti nereden ve kimden aldıkları, arkalarında kimlerin olduğu araştırılması gereken bir konudur.

* Bu resmen tehdit suçudur. Gözü dönmüş kimi azgın kişiler, yaptıkları konuşmalarda açıkça ‘kasten öldürme' tehditleri savurmaktadırlar.

* Söyledikleri, Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesi uyarınca cezalandırılması gereken ‘tehdit' suçunu oluşturur.

(FOTO: SÖZCÜ)

TUTUKLAMA KARARI

* Yapılan tehditler, TV kayıtları ile haber ve yorum konusu olarak gazetelerde yer aldığına ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ‘tutuklama nedenleri' başlıklı maddesi ve ‘kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller' ortada olduğuna göre; mahkemece tutuklama kararı verilebilir.

* Bu tehditler, toplumda huzursuzluk ve tedirginlik yaratmıştır. Başta Anayasa'nın 104. maddesi uyarınca ‘Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eden’ Cumhurbaşkanı olmak üzere, herkesin içinde bulunduğumuz ortamda gerilimi tırmandırabilecek, toplumda kutuplaşmalara, giderek iç çatışmalara yol açabilecek konuşmalar yapmaktan dikkatle kaçınması gerekir.

NOYAN NE DEMİŞTİ?

Sevda Noyan, katıldığı televizyon programında “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır” ifadelerini kullanmıştı.

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Son güncelleme: 14:54 16.05.2020
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