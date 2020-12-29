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‘Dublör’ kullanarak 1 milyon TL’lik dükkanları 200 bin TL’ye sattılar

Mersin'de bir kişinin iki dükkanını, sahte kimlik ve dublör kullanarak başka birine sattıkları belirlenen çetenin beş üyesi tutuklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:19, 29/12/2020
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan kişinin 1 milyon TL değerindeki iki dükkanını 200 bin TL karşılığında başkasına sattıkları tespit edilen sekiz kişilik çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüpheliler tapu dairesindeki kameralara böyle yakalandı.

Şüphelilerin tapudaki satış işlemlerinde, mal sahibine ait sahte kimlik düzenledikleri, kimlikte de benzer kişinin fotoğrafını kullandıkları belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden yedisi gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İki kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ç., G.G., N.E., S.S. ve O.S. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Emniyet Mersin
Yayınlanma Tarihi:11:12,