‘Dublör’ kullanarak 20 milyonluk arsayı 3.5 milyona sattılar

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay emniyete yapılan bir şikayetle ortaya çıktı. İddiaya göre, İzmir'de yaşayan bir kişinin arsası bilgisi dışında başka bir kişiye satıldı. Durumu öğrenen kişinin şikayeti üzerine çalışma yapan ekipler, ilginç bir dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

20 MİLYONLUK ARSA

Polisin yaptığı çalışmada, arsanın “Dublör” kullanılarak satıldığı anlaşıldı. İddiaya göre, Büyükçekmece'de emlakçılık yapan A.R.I., tapu kayıtlarından uzun süre işlem görmeyen arsaları belirledi. Piyasa değeri 20 milyon lira olan bir arsanın sahibinin İzmir'de yaşadığını öğrenince harekete geçti.

TÜM FOTOĞRAFLARI DEĞİŞTİRDİLER

A.R.I. arsayı ele geçirmek için bir adamını “Dublör” olarak belirledi. Gerçek arsa sahibinin tapu kayıtlarındaki fotoğrafı silinerek, dublörün fotoğrafı eklendi. Ancak arsa sahibinin eski tapu senetlerinde gençlik fotoğrafları da olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine eski senetlere de dublörün gençlik fotoğrafları eklendi.

SAHTE KİMLİK

Arsa sahibine ait tapu kayıtlarında ne kadar fotoğraf varsa değiştiren şebeke, sonraki aşamada, gerçek arsa sahibi adına sahte kimlik çıkardı. Bu kimliğe de dublörün fotoğrafı eklendi. Elde edilen sahte kimlikle, gerçek arsa sahibi adına cep telefonu hattı satın alındı.

ARSYA MÜŞTERİ BULUNDU

Dolandırıcılar bir yandan tapu işlemlerini yürütürken diğer yandan da arsa için ilan verdi. Paraya ihtiyacı olduğu için 20 milyonluk arsayı 3.5 milyona satacağını söyleyen A.R.İ bir müşteri bulunca planın ikinci aşaması devreye sokuldu.

İddiaya göre, dublör ve arsayı alacak kişi satış işlemleri için tapu dairesine gitti. İşlem sırasında, tapu müdürlüğünce atılan mesaj sahte kimlikle alınan hatta gelince, şüphe duyulacak bir durum yaşanmadı.

ARSANIN VERGİ BORCUNU DA ÖDEDİ

Ucuza gayri menkul satın aldığını düşünen kişi, aynı zamanda satış öncesinde arsaya ait 24 bin lira vergi borcunu ödediği de öğrenildi. Şebeke üyelerinden A.Ç.'nin, “Daha sonra hesaptan düşeriz diyerek” aldığı parayla arsaya ait vergileri ödediği belirtildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Dolandırıcılık olayını ortaya çıkaran mali polis, A.R.İ, A.Ç. ve başka bir şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla adliyeye gönderildi. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken biri hakkında da adli kontrol hükmü uygulandı.

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