Düdüklü tencereyle sahte içki yaptılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretiminin engellenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında bir evde ve iş yerinde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis, imalathaneye dönüştürüldüğü belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada polisi bile şaşkına çeviren bir olayla karşılaşıldı. Zanlıların düdüklü tencere kullanarak damıtma yapıp, satışa hazır halde 460 litre sahte içki yaptıkları belirlendi.

Polis, diğer yerlerde yaptığı aramalarda ise içki yapımında kullanılan 1 litre viski kiti, 1.5 kilogram sekarin maddesi, 50 mililitre gıda boyası, 50 adet boş içki şişesi, 2 alkol metre, 1 adet 1 litrelik alkol ölçüm aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)