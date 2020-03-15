Düğün evinin zemini çöktü: 3’ü ağır 10 yaralı

Olay, Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi Büyükonurlar Mevkii’nde bulunan düğün evinde meydana geldi.

Yeni evli çiftle birlikte birçok davetli düğün evine geldi. Bu sırada evin salon kısmı bir anda çöktü. Çökmenin şiddetiyle evdekiler, beton zemine düşerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÜÇ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Fatma Özkalan, Hatice Yavaş, Naile Tuncer, Naime Tuncer, Hayriye Bayram, Elif Hilal Tunç, Huriye Tufaka, Aliye Taner, Ferhat Taner ve Halit Taner yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Fatma Özkalan, Hatice Yavaş ve Naile Tuncer’in durumunun ağır olduğu bildirildi. DHA