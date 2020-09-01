Düğün kısıtlamaları artıyor! İstanbul’da düğünler yasak mı?

Corona virüsü salgını yeniden yükselişe geçerken bazı illerde düğünlere kısıtlamalar geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilde corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin yürürlüğe girdiğini açıkladı ve artık kapalı alanlarda sünnet, nişan, kına gecesinin yasak olduğunu düğün ve nikahlarda ise salonlara 3’te 1 oranında ziyaretçi alınacağını belirtti.

DÜĞÜNLER HANGİ İLLERDE KISITLANDI?

Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde; sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek. Bu illerde düğün ve nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak.

İSTANBUL’DA DÜĞÜN KISITLAMALARI NELER?

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

* Kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak sadece açık alanlarda yapabilecektir.

* Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecektir. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini (1/3) aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecektir.

Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi vb. tüm merasimlerde;

* Oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak.

* Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacaktır.