Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler hangi tarihte yapılacak?

Türkiye'de corona virüsü ile birlikte, düğün salonları kapatılmıştı. Yaz aylarında 1 Haziran'dan başlayan normalleşme adımları kapsamında düğün salonlarına yer verilmedi. Aylar öncesinden düğünü salonu kiralayan, düğün hazırlıkları yapan çiftler ise düğün salonları hakkındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. İşte düğün salonları için konuşulan tarihler…

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün salonlarının ne zaman açıladığı henüz belli olmadı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yakın zamanda kapalı alanlarda düğün yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

Özlü, şunları söyledi:

Geldiğimiz nokta itibarıyla eskiden olduğu gibi kapalı mekanlarda, kalabalık, sosyal mesafeyi koruyamadan düğün yapma olasılığı pek yok. Yakın zamanda da böyle bir noktaya gelebileceğimizi düşünmüyorum.

DÜĞÜN SALONLARI ZARARDA

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sosyal mesafe nedeniyle kitlesel etkinliklerin iptal edilmesini ve sektörün sorunlarını sozcu.com.tr’ye değerlendirdi. Sönmez, “Odamıza bağlı 1,175 işletme var. Aralık, ocak, şubat aylarını da boş geçiren işletmelerimiz tam sezon başlayacak iken kapatılmasıyla hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadı. 19 Mart tarihinden beri kapalı olan işletmelerimizde yaz aylarına yeni müşteri rezervasyonu yüzde 90 düşmüş durumda. Şu an iş yerleri sadece randevulu olarak mart-nisan aylarındaki düğünler haziran ayı ve sonrasına erteleme işlemlerini yapıyor” diye konuştu.